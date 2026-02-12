Hofstetter celebró la entrega de títulos de propiedad por arte del gobernador y destacó que ya se otorgaron más de 5.000 escrituras en la provincia

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, encabezó en Villa Ángela un acto de entrega de títulos de propiedad y destacó que, en dos años de gestión, ya se otorgaron más de 5.000 escrituras en distintos puntos de la provincia.

Durante la actividad, el mandatario provincial subrayó la importancia de brindar seguridad jurídica a las familias. “Darle certeza a la gente y cumplir con lo que les corresponde después de tantos años de espera”, afirmó.

El intendente de Chorotis, Ariel Hofstetter, acompañó al gobernador y a su comitiva en la ceremonia, donde se entregaron nuevas escrituras a vecinos que aguardaban la regularización dominial de sus viviendas.

Desde el gobierno provincial remarcaron que la política de regularización de títulos forma parte de una estrategia orientada a garantizar derechos, fortalecer el acceso a la propiedad y brindar estabilidad a miles de familias chaqueñas.

Hofstetter, por su parte, reafirmó el compromiso de continuar trabajando de manera articulada con la Provincia para impulsar acciones que contribuyan al crecimiento y bienestar de las comunidades del interior.