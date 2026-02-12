Margarita Belén se prepara para vivir los Carnavales 2026

La localidad de Margarita Belén ultima detalles para la celebración de los Carnavales 2026, que se desarrollarán los días 13, 14, 20 y 21 de febrero sobre la avenida 17 de Agosto.

Desde el municipio destacaron que se trata de una de las fiestas más esperadas del calendario cultural local, convocando a vecinos y visitantes a compartir jornadas de música, baile y tradición.

El valor de la entrada será de 2.000 pesos para personas a partir de los 12 años, mientras que los menores de esa edad podrán ingresar sin costo.

La propuesta busca consolidar el carnaval como un espacio de encuentro familiar y comunitario, resaltando la identidad y la alegría popular que caracterizan a la celebración.

Desde la gestión municipal señalaron que se trabaja en la organización del evento para garantizar el desarrollo de cuatro noches a puro ritmo y color, con comparsas, espectáculos y actividades para todo público.