Anunciaron la reconstrucción total de la avenida Soberanía Nacional–Islas Malvinas en Resistencia

El Gobierno del Chaco y la Municipalidad de Resistencia anunciaron este jueves la reconstrucción integral de la avenida Soberanía Nacional–Islas Malvinas, en el tramo comprendido entre la Ruta Nacional N° 11 y la avenida Urquiza, en la zona sur de la capital provincial.

La obra contempla la repavimentación completa de la calzada, la reconstrucción de los sectores más deteriorados y la incorporación de señalización horizontal y vertical, semaforización, iluminación, parquizado, mobiliario urbano e intervenciones arquitectónicas. Además, la traza será reconfigurada como una avenida de doble mano, con un carril por sentido, con el objetivo de mejorar la circulación y la seguridad vial.

El gobernador Leandro Zdero destacó el trabajo articulado entre Provincia y Municipio. “Seguimos trabajando con el compromiso que hicimos con los vecinos de manera conjunta: intendente y gobernador, algo que no pasaba hace muchos años. La construcción total de la Soberanía Nacional–Islas Malvinas es un esfuerzo compartido y se ejecutará en cuatro etapas”, señaló.

Por su parte, el intendente de Resistencia, Roy Nikisch, afirmó que se trata de “un momento importante para la ciudad, en un trabajo conjunto con el gobierno provincial. Planificamos una ciudad de futuro, más vivible para los resistencianos y para quienes nos visitan. Lo importante es que toda obra que se comienza se termina”.

Detalles técnicos y financiamiento

La intervención abarcará una extensión total de 5.900 metros lineales, equivalentes a 118 cuadras, lo que la convierte en una de las obras viales más significativas para el sur del Área Metropolitana del Gran Resistencia.

La ejecución estará a cargo de la Dirección de Vialidad Provincial, que realizará la repavimentación con pavimento flexible y la señalización correspondiente, ya sea por administración o a través de terceros. Los trabajos se dividirán en cuatro tramos:

Tramo 1: Desde Ruta Nacional N° 11 hasta calle Giachino.

Tramo 2: Desde calle Giachino hasta avenida Alberdi.

Tramo 3: Desde avenida Alberdi hasta avenida Lisandro de la Torre.

Tramo 4: Desde avenida Lisandro de la Torre hasta avenida Urquiza.

Las tareas de iluminación contarán con la participación de la empresa SECHEEP.

La inversión total asciende a $9.250.836.518,83 y será financiada con recursos provinciales y municipales. Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la obra apunta a recuperar la infraestructura vial, optimizar la transitabilidad en uno de los principales corredores de la zona sur y acompañar el crecimiento urbano de la ciudad.