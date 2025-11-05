ABR/ Primera: Don Bosco sufrió pero logró cerrar y adelantarse en la serie de cuartos

En un juego correspondiente al primer punto de una de las series de cuartos de final del Torneo Clausura, el “Salesiano” se esforzó al máximo para vencer como local al joven y difícil Sarmiento por 91 a 76. El goleador absoluto del partido fue Facundo Gómez Brocal con 30 puntos, escoltado por Simón Céspedes con 26 unidades. Vuelven a verse las caras la semana próxima en elAlejoGronda.

DON BOSCO SE ADELANTÓ

El juego comenzó con dos equipos jugando muy intensos y fue allí donde siempre buscaron de todas las maneras, aunque los locales con Facundo Gómez Brocal mínimamente arriba en el score (12-10). Sin embargo, los minutos fueron pasando y Sarmiento defendió mejor y con resultados por momentos con Francisco Martínez principalmente y aportes de Matías Torres Guerrero, para revertir el score, jugar mejor que el rival y llevarse el primer cuarto por 17 a 18.

En el segundo cuarto las cosas fueron favorables en los primeros minutos para Sarmiento con Matías Torres Guerrero a la cabeza (19-25). El cuarto fue pasando y Don Bosco de a poco fue mejorando con Facundo Gómez Brocal y Nahuel Henaín, aunque siempre el “Decano” pudo mantener la ventaja con la efectividad por momentos de Simón Céspedes (30-32). Y el cierre del periodo nuevamente fue para Sarmiento, teniendo en Jorge Fenoglio la efectividad desde los 6,75 para volver a darle ventaja al equipo e ir al descanso largo con score favorable de 35 a 40; juego intenso y por momentos con muchos reclamos y también sanciones disciplinarias por parte de los árbitros.

El tercer cuarto mostró a dos equipos nuevamente muy intensos y parejos, donde no hubo diferencias y solo apariciones de Facundo Gómez Brocal y Lucas Coronel hicieron diferencias desde el perímetro para los locales, ante un Sarmiento con goleo repartido y que pero que le sirvió para estar siempre arriba (48-49). El juego parejo en todo momento y solo las individualidades marcaron la diferencia. Y en el cierre del cuarto, Simón Céspedes continuó siendo muy efectivo y eso le dio una ventaja de 62 a 64.

Y en el último cuarto las cosas continuaron siendo parejas, no hubo diferencias y el nerviosismo dentro y fuera de la cancha comenzó a aparecer, donde los reclamos y protestas, y en consecuencia sanciones arbitrales aparecieron (73-69). Y en el final del partido, Don Bosco con aportes determinantes de Facundo Gómez Brocal, Lucas Coronel y Gastón Turraca encabezaron el camino hacia una gran victoria sobre el joven y difícil Sarmiento por 91 a 76.

SÍNTESIS

DON BOSCO (91): Gastón Turraca 15, Lautaro Andreatta 0, Facundo Gómez Brocal 30, Uriel García 8, Franco Andreatta 8, Lucas Coronel 15, Fabricio Alvarenga 2, Nahuel Henaín 10, Bruno Godoy 3, Ian Camnasio 0. ENTRENADOR: Juan Marcos Ferraris.

SARMIENTO (76): Matías Torres Guerrero 8, Mateo Biain 4, Pablo Escobar 4, Simón Céspedes 26, Francisco Martínez 9, Jorge Fenoglio 15, Rodrigo Ramírez 0, Sebastián Francovig 0, Luciano Gómez 10, Mariano Campos 0, Alejo Gómez 0. ENTRENADOR: Gastón Castro.

ÁRBITROS: Diego Acuña y Fátima Fernández.

ESTADIO: Don Bosco (Resistencia, Chaco).