Clausura, suspensiones y multas: el duro castigo tras los incidentes entre Comercio de Santa Sylvina y Villa San Martín

El Tribunal de Penas resolvió castigar al club de Santa Sylvina tras analizar videos, informes arbitrales y distintos elementos reunidos durante la investigación de los hechos ocurridos durante y después del encuentro.

Entre las medidas más importantes, se dispuso la clausura del estadio de Comercio por 60 días, además de una multa de 20 AJD. También se ordenó que la institución realice cursos y charlas contra la violencia en el deporte dentro de los próximos 120 días.

Los incidentes incluyeron peleas generalizadas, agresiones físicas, insultos e invasión del público al campo de juego, generando una fuerte preocupación en el ambiente del básquet chaqueño.

En cuanto a los jugadores involucrados, Alessandro Francisco Masso Sabbadini, de Villa San Martín, y Gastón Valenzuela, de Comercio, recibieron ocho fechas de suspensión cada uno por su participación en los disturbios.

La sanción más dura recayó sobre Franco Sebastián Díaz Leiva, jugador de Comercio, quien fue suspendido por dos años tras ser señalado como participante directo de las agresiones físicas. Además, Fernando Díaz recibió una suspensión de 16 partidos por insultar a los árbitros.

Desde la Federación remarcaron la necesidad de erradicar la violencia en las canchas y reforzar las medidas preventivas en las competencias provinciales.