Encuentro de vóley femenino reunió a seis equipos en el microestadio “El Diamante” de Villa Berthet

702746095_1413939754102587_8254349989842394986_n

La Municipalidad de Villa Berthet llevó adelante un encuentro amistoso de vóley femenino en el microestadio “El Diamante”, donde participaron seis equipos locales en una jornada marcada por el deporte y la integración.

La actividad contó con la participación de representantes del Club Racing, Club Cooperativa, el equipo Huracanes y también jugadoras que entrenan habitualmente en el microestadio municipal, quienes conformaron sus propios equipos para el certamen.

Desde el municipio destacaron el crecimiento de estos espacios deportivos gracias al acompañamiento de la gestión encabezada por Germán Honcheruk y el trabajo de la Secretaría de Deportes local.

“Estos espacios siguen creciendo gracias al compromiso y acompañamiento de la Municipalidad junto a la Secretaría de Deportes, impulsando el deporte, la integración y la participación de más jóvenes y adultos”, señalaron desde la organización.

Además, recordaron que los entrenamientos de vóley femenino se desarrollan los lunes y miércoles de 21 a 22.30 en el microestadio, bajo la coordinación de la profesora Priscila González.

La iniciativa forma parte de las actividades deportivas impulsadas por la gestión municipal para promover hábitos saludables y generar espacios de participación comunitaria para jóvenes y adultos de la localidad.

Internacionales

704681713_122279224904167010_8273035783459231886_n

Histórico regreso: el Club Social y Deportivo Napenay volvió a la División A con una victoria ante Sportivo Pampa

202623w850h478c.jpg

Renovación en For Ever: se fueron 3 jugadores y llegó un refuerzo

662489w850h501c.jpg

Clausura, suspensiones y multas: el duro castigo tras los incidentes entre Comercio de Santa Sylvina y Villa San Martín