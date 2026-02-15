Juan Pablo Valdés fue invitado a la Argentina Week en Nueva York

El gobernador de la Provincia de Corrientes, Juan Pablo Valdés, fue invitado por el Gobierno Nacional a participar de la Argentina Week 2026, el encuentro de inversiones que se realizará en marzo en Nueva York.

La convocatoria alcanza a algunos mandatarios provinciales y representa una oportunidad estratégica para la provincia. “Va a ser la posibilidad de que él pueda llevar las oportunidades de Corrientes a Estados Unidos, lo cual me parece muy importante”, remarcó un funcionario nacional a Radio Sudamericana.

Un encuentro para atraer inversiones

La Argentina Week 2026 se desarrollará del 9 al 12 de marzo en Manhattan, con actividades centrales el 12 de marzo a las 8 (hora del Este) en el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York.

Bajo el lema “Argentina from the Inside: A Business-to-Business Conversation. How recent changes are reshaping competitiveness, investment and decision-making”, el evento buscará presentar las potencialidades del país ante la comunidad inversora internacional.

La agenda prevé la participación del presidente Javier Milei, funcionarios nacionales, gobernadores y referentes del sector privado. Se espera la presencia de más de 300 líderes empresariales globales, entre ellos CEOs de compañías multinacionales y representantes de fondos de inversión interesados en sectores estratégicos como agroindustria, oil & gas, minería, energía nuclear y economía del conocimiento.

Además, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) llevará adelante un panel con empresarios argentinos que compartirán su visión sobre las oportunidades de inversión.

Un cambio en la percepción internacional

En paralelo, el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, destacó que el encuentro representa “el mayor evento de presentación al mundo inversor de la Argentina” y sostuvo que el país atraviesa un cambio en la mirada de los mercados internacionales.

“Argentina dejó de ser una curiosidad y empezó a ser algo respetado. Pasamos de la curiosidad al respeto”, aseguró el diplomático, al vincular el interés de los inversores con los avances macroeconómicos, particularmente en materia de inflación y superávit fiscal.