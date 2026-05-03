Nuevas pensiones no contributivas: destacan la incorporación de beneficiarios en Laguna Blanca

La intendenta de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, informó sobre la asignación de nuevas pensiones no contributivas gestionadas durante su administración, en el marco de políticas orientadas a la asistencia social.

Según expresó la jefa comunal, la entrega de estos beneficios representa “la satisfacción del deber cumplido”, al tiempo que remarcó que los trámites fueron realizados con responsabilidad y dirigidos a personas que realmente lo necesitan. En ese sentido, destacó que durante la gestión no se registraron bajas de beneficios por irregularidades, lo que —afirmó— evidencia el correcto otorgamiento de las pensiones.

Panzardi subrayó además que cada caso fue defendido con la “pericia correspondiente”, permitiendo no solo sostener los beneficios existentes sino también avanzar en la incorporación de nuevos beneficiarios.

Por otra parte, desde el municipio se convocó a quienes hayan iniciado trámites similares a acercarse a las oficinas comunales el lunes 4 de mayo, con el objetivo de recibir información y seguimiento de sus gestiones.

Finalmente, la intendenta dejó abierta la posibilidad de que en los próximos días se sumen más beneficiarios, en función del avance de las gestiones en curso.