El acueducto volvió a operar con normalidad tras la reparación del tramo crítico

Tras dos días de trabajos intensivos, Sameep informó que el Primer Acueducto del Interior volvió a operar con normalidad luego de la reparación de un tramo crítico que había provocado importantes pérdidas y afectado el suministro de agua potable en varias localidades.

Las tareas se realizaron sobre unacañería ubicada en la zona del puente Río Negro, en Barranqueras , donde se llevaron adelante intervenciones como la colocación de abrazaderas metálicas y la soldadura de bridas en el conducto principal. La reparación finalizó durante la madrugada de este domingo.

Como consecuencia de la falla, se habían registrado inconvenientes en el servicio en Puerto Tirol, Puerto Bastiani, Colonia Popular, Lapachito, La Verde, La Escondida, Presidencia de la Plaza, Machagai y Quitilipi . Desde la empresa indicaron que el suministro comienza a normalizarse de manera progresiva en todas estas zonas.

No obstante, señalaron que aún resta una intervención menor sobre una abrazadera que presenta pérdidas, trabajos que se realizarán entre lunes y martes sin afectar el funcionamiento general del sistema.

El presidente de Sameep, Nicolás Diez, explicó que se trató de una reparación clave para el sistema de distribución y remarcó que este tipo de intervenciones, aunque generan inconvenientes temporales, son necesarias para mejorar la calidad y continuidad del servicio.