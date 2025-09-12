Coronel Du Graty: nueva entrega de módulos nutricionales y para personas con celiaquía

En el marco de las políticas de asistencia alimentaria que impulsa la provincia, la Municipalidad de Coronel Du Graty realizó una nueva entrega de Módulos Nutricionales y de módulos especiales para personas con celiaquía, en un operativo que tuvo lugar en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de la localidad.

Un programa provincial con alcance mensual

La iniciativa forma parte de un programa del Ministerio de Desarrollo Humano, que trabaja de manera articulada con los municipios para garantizar la seguridad alimentaria de las familias en situación de vulnerabilidad. La distribución de los módulos se lleva adelante de manera mensual, con el objetivo de asegurar un aporte sostenido de alimentos y productos específicos.

Apoyo a personas con celiaquía

Además de los módulos tradicionales, se incluyeron kits especiales para personas con celiaquía, preparados con alimentos libres de gluten que cumplen con las normas de seguridad alimentaria. Este componente resulta clave para garantizar una dieta adecuada y saludable a quienes padecen esta condición, muchas veces con productos de mayor costo en el mercado.

Trabajo conjunto y acompañamiento

El operativo contó con la participación de personal municipal y agentes del Ministerio de Desarrollo Humano, quienes coordinaron la entrega para llegar de manera organizada a las familias beneficiarias. Desde la Municipalidad destacaron que este programa representa una política pública esencial para acompañar a quienes más lo necesitan, reforzando el compromiso del Estado provincial y local.

Con esta nueva entrega, Coronel Du Graty reafirma su apuesta por la inclusión y la salud, acercando a sus vecinos un recurso vital que contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias y a garantizar una alimentación adecuada para todos los sectores de la comunidad.