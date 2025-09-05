Hermoso Campo avanza con la pavimentación de la avenida Federico Semenik frente al hospital

La Municipalidad de Hermoso Campo continúa ejecutando obras de infraestructura vial que transforman la vida cotidiana de la comunidad. En esta oportunidad, la intervención se concentra en la avenida Federico Semenik, una arteria clave ubicada frente al hospital local, que permitirá garantizar accesos seguros y ágiles para pacientes, personal de salud y vecinos en general.

El proyecto, que se encuentra en plena ejecución, forma parte de un plan integral de pavimentación que la gestión municipal sostiene desde el año 2011. El objetivo, según destacan desde el Ejecutivo, ha sido siempre el mismo: mantener conectadas a todas las instituciones locales y asegurar que sus accesos sean transitables incluso en días de lluvia.

Una política de Estado local

Con más de 13 años de trabajo constante, las autoridades municipales remarcan que la pavimentación no solo implica mejorar la estética urbana, sino también garantizar un impacto directo en la calidad de vida de la población.

“Cada obra que llega se traduce en una transformación concreta: más seguridad, más comodidad y más igualdad para los vecinos. La palabra empeñada en 2011 sigue cumpliéndose con hechos que hoy son visibles en todo el pueblo”, señalaron desde la intendencia.

Un beneficio para la salud y la comunidad

La ubicación estratégica de esta obra frente al hospital le otorga un valor adicional. En casos de urgencia, los accesos pavimentados permiten traslados más rápidos y seguros para ambulancias y vehículos particulares, evitando complicaciones en jornadas de lluvias intensas.

A su vez, la avenida conecta con otros puntos relevantes de la localidad, consolidándose como un eje central para la movilidad urbana.

Transformar realidades con infraestructura

Desde la gestión municipal subrayan que cada etapa de pavimentación responde a un plan sostenido de desarrollo urbano, que prioriza a las instituciones educativas, sanitarias y sociales, en la convicción de que la obra pública es un motor de equidad y progreso colectivo.

“Cuando las obras llegan, la vida de la comunidad mejora”, resumieron las autoridades, reafirmando un modelo de gestión que combina continuidad, planificación y compromiso con el futuro de Hermoso Campo.