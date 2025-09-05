Castelli: estudiantes reflexionaron sobre la violencia digital y los vínculos saludables en internet

En el marco del Calendario Estudiantil 2025, la comunidad educativa de la Escuela de Educación Secundaria N° 184 de Juan José Castelli fue escenario de una jornada de formación y reflexión sobre violencia digital por motivos de género. La actividad reunió a estudiantes, docentes y especialistas en un espacio de diálogo donde se abordaron las problemáticas más frecuentes en los entornos virtuales y la necesidad de construir relaciones basadas en el respeto y la igualdad.

El encuentro fue impulsado por la Subsecretaría de Familia, Igualdad y Género, a cargo de Solange Sander, en articulación con la Coordinación de Juventudes, conducida por Nicolás Gómez. La propuesta tuvo como objetivo central concientizar a las y los jóvenes acerca de los riesgos de la violencia digital, brindar herramientas para prevenirla y promover un uso responsable de las plataformas digitales.

“Las redes sociales y los entornos virtuales son parte de la vida cotidiana de nuestros jóvenes, y por eso es fundamental trabajar con ellos en la construcción de vínculos sanos, libres de violencia y discriminación”, expresó Sander durante la apertura.

Exposiciones y ejes del debate

La jornada contó con la participación de las disertantes Sol Fernández, Juliana Draganzuck y Sol Vidaurre, quienes compartieron experiencias, conocimientos y estrategias para identificar y enfrentar distintas manifestaciones de violencia digital.

Entre los temas desarrollados se destacaron:

  • Ciberacoso y hostigamiento en línea.

  • Difusión no consentida de imágenes íntimas.

  • Discriminación y violencia por motivos de género en plataformas digitales.

  • Herramientas legales y de acompañamiento para las víctimas.

  • Rol de la comunidad educativa en la detección temprana de situaciones de violencia digital.

Las expositoras remarcaron que los entornos virtuales, aunque ofrecen oportunidades para el aprendizaje y la comunicación, también pueden ser escenarios de conductas violentas que afectan profundamente la salud emocional y social de adolescentes y jóvenes.

Juventudes protagonistas

Desde la Coordinación de Juventudes, Nicolás Gómez destacó la importancia de involucrar a los estudiantes como protagonistas en la construcción de entornos digitales seguros: “El desafío es acompañar a las juventudes en el uso de las tecnologías, para que puedan aprovecharlas como herramientas de crecimiento y no como espacios de riesgo”.

En el cierre, las autoridades locales resaltaron la necesidad de dar continuidad a este tipo de propuestas en distintas instituciones educativas, entendiendo que la prevención y la educación son pilares fundamentales para enfrentar la violencia digital y garantizar la igualdad de género.

Con un auditorio colmado y una activa participación de los jóvenes, la jornada dejó planteado el compromiso de seguir trabajando desde la escuela, la familia y el Estado en la construcción de una cultura digital basada en el respeto, la empatía y la equidad.

 

