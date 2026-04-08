Hallaron en Corrientes a una joven que llevaba 6 años desaparecida

Este miércoles 8 de abril de 2026, la Policía de Tabay logró dar con el paradero de una joven de 19 años que era intensamente buscada desde 2020, cuando desapareció de su domicilio en la provincia de Buenos Aires con apenas 13 años.

El procedimiento se llevó adelante tras un pedido de localización y paradero emitido por la Unidad Funcional N°1 de La Plata, con la intervención de organismos judiciales especializados en este tipo de casos.

Según informaron desde la Comisaría de Distrito Tabay, el personal policial inició de inmediato tareas investigativas que permitieron obtener un resultado positivo. La joven, identificada como Sara Teresa Silva, fue localizada en un domicilio del barrio San Antonio de esa localidad correntina.

De acuerdo a las primeras informaciones, la joven se encontraba en buen estado de salud al momento de ser hallada. Tras el operativo, se dio intervención a las autoridades competentes para avanzar con las diligencias correspondientes y esclarecer las circunstancias de su desaparición.

El operativo fue encabezado por el subcomisario Cristian Gómez, jefe de la dependencia policial local. El caso genera una fuerte repercusión, dado que se trata de una búsqueda que se extendió durante varios años y que finalmente tuvo un desenlace positivo en territorio correntino.