La buena suerte llegó a Resistencia: un apostador ganó más de $357 millones en la Poceada Chaqueña

El sorteo N° 2297 de la Poceada Chaqueña, realizado este jueves 23 de abril, arrojó un ganador que obtuvo un premio de $357.712.354.

La jugada fue realizada en la Agencia 311 de Resistencia, y la combinación ganadora estuvo compuesta por los números 00, 01, 51, 79 y 99.

Por otra parte, se indicó que el próximo sorteo se llevará a cabo el sábado a las 21, con un pozo estimado superior a los $88 millones