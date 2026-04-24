La buena suerte llegó a Resistencia: un apostador ganó más de $357 millones en la Poceada Chaqueña

498882_grande

El sorteo N° 2297 de la Poceada Chaqueña, realizado este jueves 23 de abril, arrojó un ganador que obtuvo un premio de $357.712.354.

La jugada fue realizada en la Agencia 311 de Resistencia, y la combinación ganadora estuvo compuesta por los números 00, 01, 51, 79 y 99.

Por otra parte, se indicó que el próximo sorteo se llevará a cabo el sábado a las 21, con un pozo estimado superior a los $88 millones

Internacionales

661664w850h599c.jpg

Amad defiende su trabajo: «A ellos no les gusta que los investiguen»

190248w850h567c.jpg

Últimas entradas para el show de Don Osvaldo en Corrientes

WhatsApp Image 2026-04-23 at 19.57.25

Instalan bomba de alto caudal para acelerar el drenaje en Villa Río Bermejito