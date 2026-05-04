Tres Isletas participó de la asamblea del Consorcio Caminero N°3 y destacó el trabajo rural
La Municipalidad de Tres Isletas participó de la Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero N°3, en un encuentro que reunió a autoridades y representantes del sector rural para evaluar el funcionamiento de la entidad y proyectar acciones futuras.
Durante la jornada, se destacó el rol fundamental que cumplen los consorcios camineros en el mantenimiento de los caminos rurales, una tarea clave para garantizar la conectividad y el desarrollo productivo de la región.
La actividad contó con la presencia del presidente del consejo, Wladimiro Szymaczek, la concejal Cristina Skoko y el secretario de Obras y Servicios Públicos, Carlos Kutnich, quienes coincidieron en remarcar la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y las instituciones rurales.
Desde el municipio señalaron que el acompañamiento a estos espacios forma parte de una política orientada a fortalecer la infraestructura rural y mejorar las condiciones para productores y vecinos del departamento.
Asimismo, reafirmaron el compromiso de continuar impulsando acciones que contribuyan al crecimiento del sector y al desarrollo integral de la comunidad.