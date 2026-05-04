La defensa de “Tito” López pedirá la nulidad total del proceso y su inmediata liberación

El abogado defensor Marcelo Leiva aseguró que solicitará la nulidad absoluta del proceso judicial contra Ramón “Tito” López y su familia, al considerar que se vulneraron garantías fundamentales durante la investigación.

Según explicó el letrado, el planteo central se basa en presuntas irregularidades ocurridas en agosto de 2024, cuando López se presentó de manera espontánea ante la Justicia sin recibir información sobre la causa en su contra. “Se le negó el derecho de defensa en juicio, lo que constituye una violación al artículo 18 de la Constitución Nacional”, sostuvo.

Leiva argumentó que su defendido no pudo acceder a la investigación ni designar un abogado en tiempo oportuno, y que días después se ordenaron allanamientos y detenciones sin haberle permitido ejercer su defensa. En ese marco, señaló que solicitará la nulidad de todas las actuaciones, incluso retrotrayendo el proceso a sus inicios en 2019.

El abogado indicó que, de prosperar este planteo, correspondería la liberación inmediata de López, su esposa y sus hijos, así como el levantamiento de las medidas cautelares vigentes.

El alegato final de la defensa está previsto para el miércoles 6 a las 9, instancia en la que también podrían expresarse los imputados en sus últimas palabras ante el tribunal.

Por otra parte, Leiva cuestionó el manejo de los bienes incautados durante el proceso, particularmente animales que —según afirmó— fueron rematados en malas condiciones. Adelantó además que, en caso de avanzar su planteo, evaluarán iniciar acciones civiles por daños y perjuicios.

El desarrollo del juicio y la resolución de estos planteos serán claves para definir el futuro judicial de los imputados en una causa que ha generado fuerte repercusión en la provincia.