Homenaje a figuras destacadas en el Pre Cosquín Resistencia
Durante la noche de homenajes del Pre Cosquín Resistencia, que se desarrolla en el Domo del Centenario bajo la organización de la Municipalidad de Resistencia, se rindió tributo a referentes locales de la música y la danza que, con su trayectoria, marcaron generaciones y siguen transmitiendo la esencia del folclore chaqueño.
Uno de los homenajeados fue Coco Amarilla, reconocido músico y docente, quien expresó su gratitud y emoción al recibir este reconocimiento: “En realidad, no me esperaba tanto. Empecé muy jovencito, seguí la carrera de la música, acompañé a muchos cantantes como Daniel Toro y Chiqui Pereira, y también tuve la oportunidad de viajar a Europa. Hoy sigo enseñando y, gracias a Dios, todavía estoy en vigencia. Muy feliz”, compartió con emoción.
Su extensa trayectoria, tanto en escenarios nacionales como internacionales, fue destacada como ejemplo de perseverancia y amor por la música popular argentina.
También fue homenajeado el profesor César Francia, referente de la danza folclórica en la región, quien recordó con emoción sus casi tres décadas dedicadas a la enseñanza en la Municipalidad de Resistencia: “Son 29 años de servicio en la Municipalidad, donde he tenido la posibilidad de tener un montón de alumnos que hoy son profesores y están acá acompañándome. No me olvido de mis raíces, de Vuelta a la Argentina, cuna de la mayoría de los folkloristas de Resistencia y el Sudoeste. Tampoco de mis formadores, como Esther Gigli y Manolo Duarte, que fueron fundamentales para que yo aprendiera a amar la docencia”, expresó conmovido.
Francia agradeció el reconocimiento y destacó la presencia de sus maestras y discípulos, quienes le brindaron un cálido homenaje.
Desde la Secretaría de Coordinación de Gabinete se destacó el orgullo institucional de sostener una de las sedes más importantes del país y de apostar por las tradiciones locales asegurando que con enorme orgullo pueden repetir el éxito del Pre Cosquín. Destacaron que son una de las sedes más relevantes del interior y acompañan este esfuerzo junto a la Secretaría de Cultura y Turismo, apostando a los valores y tradiciones de nuestro pueblo. “Después de un día complicado, con más de 125 milímetros de lluvia, poder mantener y presentar un escenario como el Domo del Centenario en condiciones nos da aún más orgullo”, expresaron.
Asimismo, se recordó que el Municipio garantiza el acompañamiento integral a los ganadores de la sede local: “Quienes ganen en la sede Resistencia cuentan con todo el apoyo para representar a la ciudad en Cosquín. Traslado, alojamiento, viáticos y alimentación están cubiertos por la Municipalidad, como parte de una política cultural que apuesta fuerte al crecimiento de nuestros artistas”, remarcaron.
Desde la Secretaría de Cultura y Turismo resaltaron la emoción vivida durante la jornada y la importancia del evento como espacio de encuentro cultural: “Fue una noche muy emocionante, donde se homenajeó a dos grandes artistas: el profesor César Francia y Coco Amarilla, verdaderos orgullos de nuestros folclores. Esto es realmente la cultura de la Ciudad de Resistencia y alrededores, porque nos acompañaron artistas de Corrientes, Santiago del Estero, Misiones y Formosa. Un año más, el municipio apuesta muy fuerte a esto, que es la cultura, la danza y la música”, destacaron.
Finalmente, invitaron a la comunidad a participar de la continuidad del festival: “Mañana sábado los esperamos a todos, a partir de las 16 horas, con entrada libre y gratuita aquí en el Domo del Centenario”, concluyeron.