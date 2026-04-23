Elecciones en Arquitectura de la UNNE: graduados renovaron su representación

La comunidad de graduados de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste participó este 22 de abril de una nueva instancia electoral, en el marco del proceso de renovación institucional de la casa de estudios.

La jornada se desarrolló entre las 9 y las 20 horas en el salón del Consejo Directivo, con la participación de profesionales vinculados a la facultad, quienes eligieron a sus representantes para el claustro de graduados.

Como resultado de los comicios, fue electo como consejero titular el arquitecto Fernando Figueredo, mientras que el diseñador gráfico Fabián Sartori asumirá como suplente. Ambos tendrán la responsabilidad de representar a los graduados en el órgano de gobierno de la facultad.

Este proceso forma parte de un cronograma electoral más amplio que busca consolidar la participación de los distintos claustros en la vida institucional. En ese marco, el próximo 24 de abril se llevarán adelante las elecciones correspondientes a los docentes —auxiliares, adjuntos y titulares—, una instancia clave para definir la futura conducción académica.

Desde la institución destacaron la importancia de la participación activa de la comunidad universitaria, subrayando que estos espacios democráticos son fundamentales para proyectar el desarrollo académico y fortalecer la gestión institucional.