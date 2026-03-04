Guido Miranda: la Orquesta Épica del Nordeste se presentará con Clásicos del Cine

El domingo 12 de abril, a las 20, en el Complejo Cultural Guido Miranda (Colón 164), la Orquesta Épica del Nordeste presentará un concierto dedicado a Clásicos del Cine.

La Orquesta Épica presentará una lista especialmente seleccionada de los mejores clásicos del cine presentado en formato sinfónico y coral, con 30 instrumentistas en escena. La banda ejecutará música de El Señor de los Anillos, Interestelar, Armagedon,

Skyfall 007, Como Entrenar a tu Dragón, y temas retros como Psicosis, Tiburón, Rambo, Rocky, Top Gun, y muchos más.

Las entradas tienen un valor de $15000 hasta el 5 de abril, y luego $20000 y se pueden adquirir en la boletería del teatro de miércoles a sábados de 17 a 21 horas, o en https://www.nordestetickets.com/detalles-y-registro/concierto-sinfonico-clasicos-del-cine

