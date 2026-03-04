Gutiérrez anunció que más de 230 mil alumnos recibirán entrega trimestral de leche en escuelas del Chaco

El ministro de Desarrollo Humano de la provincia, Diego Gutiérrez, anunció que más de 230 mil estudiantes de 1.730 escuelas estatales del Chaco recibirán, de manera trimestral, un refuerzo nutricional de leche como complemento al Servicio de Comedores Escolares.

La medida será implementada por el Ministerio de Desarrollo Humano del Chaco y alcanzará a alumnos de los niveles Inicial, Primario y Secundario que asisten a establecimientos de gestión estatal en todo el territorio provincial.

“Este refuerzo nutricional de leche forma parte de las políticas destinadas a atender las necesidades básicas de alimentación de las poblaciones en situación de vulnerabilidad que concurren a las instituciones educativas”, afirmó el funcionario.

Alcance provincial y distribución por matrícula

Según precisó Gutiérrez, la entrega alcanzará a 1.730 instituciones educativas y la cantidad asignada a cada establecimiento estará determinada por su matrícula escolar.

El objetivo es fortalecer la alimentación que los estudiantes reciben en sus hogares, favoreciendo su crecimiento, desarrollo y trayectoria socioeducativa. “Más de 230 mil estudiantes recibirán de manera trimestral la entrega de leche como complemento o refuerzo nutricional, garantizando así una alimentación complementaria”, sostuvo.

Logística a través del programa Ñachec

La distribución se realizará mediante el Programa Social Articulado Provincial Ñachec, lo que —según indicaron desde la cartera social— permitirá asegurar una logística ágil y eficiente para que los alimentos lleguen a cada comunidad educativa.

Además, el ministro remarcó que la iniciativa responde a un lineamiento establecido por el gobernador Leandro Zdero, orientado a mejorar la calidad nutricional del Servicio Alimentario Escolar durante todo el ciclo lectivo 2026.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la política forma parte de un esquema integral de fortalecimiento de las prestaciones alimentarias en el ámbito escolar, con el propósito de acompañar a miles de estudiantes chaqueños en un contexto social y económico complejo.