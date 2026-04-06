El municipio avanza con tareas de limpieza de cunetas en el barrio Nueva Provincia

659178284_18347684791243095_5435514464438970899_n

La Municipalidad de Fontana continúa desarrollando trabajos de mantenimiento preventivo en distintos sectores de la ciudad, en el marco del plan de saneamiento urbano.

En esta oportunidad, las cuadrillas municipales realizaron tareas de limpieza de cunetas en el barrio Nueva Provincia, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos.

Desde el municipio destacaron la importancia de estas intervenciones para optimizar la infraestructura barrial y contribuir a mejores condiciones ambientales.

Asimismo, se reiteró el pedido a los vecinos de colaborar con el cuidado de los espacios públicos, evitando arrojar residuos que puedan obstruir los desagües y afectar el funcionamiento del sistema pluvial.

Las acciones forman parte de un esquema de trabajo sostenido que busca mejorar la calidad de vida en los distintos barrios de Fontana.

Internacionales

662733203_1377960324370846_8254853738631301137_n

Refuerzan controles preventivos de tránsito con operativos conjuntos

660844243_1382467553920739_7289474219605121663_n

Impulsa Castelli suma cursos de sublimación e impresión 3D con alta convocatoria

WhatsApp Image 2026-04-06 at 14.20.53

Villa Berthet: nuevo operativo de la red estratégica de salud con amplio despliegue territorial