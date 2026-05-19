La Escuela Zorrilla celebró 147 años de historia y compromiso con la educación chaqueña

La comunidad educativa de la Escuela Zorrilla celebró este martes su 147° aniversario con un acto cargado de emoción y reconocimiento a la trayectoria de una de las instituciones históricas de la provincia.

Durante la jornada, la subsecretaria de Educación del Chaco, Isabel Sanchuk, transmitió el saludo del gobernador provincial y de la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, quien se encuentra participando del Consejo Federal de Educación en la Ciudad de Buenos Aires.

“Cuando una escuela cumple años, no solamente se sostiene el edificio, sino también los valores y todo aquello que se enseña en el aula”, expresó Sanchuk, destacando el rol que tuvieron generaciones de docentes, estudiantes y familias en la construcción de la identidad de la institución.

La funcionaria también remarcó la importancia de fortalecer la calidad educativa y recuperar aprendizajes esenciales en las aulas chaqueñas. En ese sentido, aseguró que una de las prioridades de la actual gestión es garantizar que los estudiantes puedan “leer y escribir en tiempo y forma”.

“Pensar el aula como un espacio sagrado donde los chicos aprenden es fundamental. La escuela es el lugar donde realmente se enseña a leer y escribir”, sostuvo.

Además, señaló que el desafío actual consiste en combinar las herramientas tradicionales de enseñanza con las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, integrándolas como recursos pedagógicos sin dejar de lado los aprendizajes básicos.

Finalmente, Sanchuk envió un mensaje a toda la comunidad educativa de la institución: “Un feliz cumpleaños para todos los que son y fueron parte de esta escuela”.