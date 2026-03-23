Tras las lluvias: Zdero junto al comité de emergencia verificaron el sistema de drenaje en el Gran Resistencia

El gobernador Leandro Zdero constató este lunes el funcionamiento del sistema de desagües y las estaciones de bombero, tras las abundantes lluvias registradas en las últimas horas, en el Gran Resistencia, con más de 130 milímetros de agua caída.

El mandatario estujo junto a la secretaria general de Gobierno, Carolina Meiriño, y al subadministrador de Vialidad Provincial, Gustavo De Martini, integrantes del Comité de Emergencia.

«Estamos recorriendo el Gran Resistencia, y hay intervenciones claves como el Canal Soberanía, cuya última ampliación fue en 1998», afirmó De Martino, y agregó: «Sabemos que hay que ampliarlo nuevamente; y con la obra emblemática en la avenida Soberanía Nacional, en una segunda etapa también avanzaremos con el canal».

Asimismo, el funcionario se refirió también al crecimiento urbano de la ciudad: «Hace 45 años atrás, la ciudad llegaba hasta Soberanía Nacional, pero en los últimos años hubo un crecimiento desordenado, con asentamientos y viviendas sin planificación, lo que genera mayores demandas de infraestructura».

«Por decisión del gobernador, no se hace ningún pavimento sin los desagües correspondientes. Las obras tienen que ser integrales para evitar los problemas que hoy vemos en la ciudad», remarcó.

Las autoridades recorrieron de norte a sur distintos puntos del área metropolitana. «Estuvimos también en Barranqueras y en Vilelas, porque necesitamos que el sistema funcione, sobre todo en estos momentos de emergencia que ponen a prueba toda la infraestructura», agregó el subadministrador de Vialidad Provincial.

Finalmente, destacaron la importancia de este tipo de monitoreos en territorio para evaluar el comportamiento del sistema hídrico y avanzar en una planificación que garantice soluciones de fondo para los vecinos del Gran Resistencia.