Gimnasia (M) se impuso en los penales ante Dep. Madryn y jugará en Primera

El equipo de Ariel Broggi empató en la última jugada del tiempo regular, fue mejor en los penales y estará en la máxima categoría del fútbol argentino en la temporada 2026. Repasá lo mejor de un partido inmejorable.

Tras empatar en la última jugada del tiempo regular con un gol de penal de Facundo Lencioni, Gimnasia de Mendoza superó por 3-0 a Deportivo Madryn en la tanda de penales en el Estadio Ciudad de Vicente López y jugará en la Primera División del fútbol argentino tras 41 años de ausencia

