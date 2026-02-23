Luego de años vallada, el municipio habilitó las refacciones de la plazoleta del barrio Provincias Unidas en Resistencia

La Municipalidad de Resistencia presentó las refacciones integrales de la plazoleta “General San Martín”, ubicada en la intersección de las calles Carlos Tejedor y Aarón de Anchorena, en el barrio Provincias Unidas. El espacio público fue recuperado tras permanecer cerrado durante cuatro años.

Con motivo de su reapertura, el Municipio organizó una jornada para que los vecinos vuelvan a disfrutar del lugar, que contó con la presencia de foodtrucks, emprendedores locales, juegos recreativos, pista infantil de tránsito, postas de salud y espectáculos en vivo a cargo de la comparsa Maymará, la Orquesta Municipal de Música Popular y el grupo Destaccados.

Samuel Gauna, vecino del barrio, celebró la recuperación del espacio, destacando que la nueva iluminación contribuirá a mejorar la seguridad en la zona. En la misma línea, Cristian Rivero expresó su agradecimiento por la respuesta del Ejecutivo municipal ante el reclamo de los vecinos, lo que permitirá volver a utilizar la plaza como punto de encuentro comunitario.

Desde la Coordinación Ejecutiva del Municipio explicaron que, previo al inicio de la obra, fue necesario resolver cuestiones legales y jurídicas que impedían la intervención en el predio. Los trabajos se realizaron con recursos propios, garantizando un espacio renovado y en condiciones para el disfrute de toda la comunidad.