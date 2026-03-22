General Vedia: impulsan clases de folclore para fortalecer las tradiciones en el paraje San Carlos

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En General Vedia, el municipio promueve actividades culturales orientadas a preservar las tradiciones locales, a través de clases de folclore que se desarrollan en el salón comunitario del paraje San Carlos.

La propuesta está a cargo de la profesora Karen Almaraz y se lleva adelante todos los sábados, de 16 a 18 horas, con el objetivo de generar un espacio de aprendizaje, encuentro y transmisión cultural.

Desde la gestión del intendente José Liras destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, que buscan fortalecer la identidad local y mantener vivas las expresiones tradicionales.

Las clases están abiertas a la comunidad y apuntan a fomentar la participación de vecinos de todas las edades, consolidando el folclore como parte fundamental de la vida cultural de la localidad.

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