General Vedia: impulsan clases de folclore para fortalecer las tradiciones en el paraje San Carlos

En General Vedia, el municipio promueve actividades culturales orientadas a preservar las tradiciones locales, a través de clases de folclore que se desarrollan en el salón comunitario del paraje San Carlos.

La propuesta está a cargo de la profesora Karen Almaraz y se lleva adelante todos los sábados, de 16 a 18 horas, con el objetivo de generar un espacio de aprendizaje, encuentro y transmisión cultural.

Desde la gestión del intendente José Liras destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, que buscan fortalecer la identidad local y mantener vivas las expresiones tradicionales.

Las clases están abiertas a la comunidad y apuntan a fomentar la participación de vecinos de todas las edades, consolidando el folclore como parte fundamental de la vida cultural de la localidad.