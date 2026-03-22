El Sauzalito: el intendente Jorge Monzón recorrió parajes y evaluó la situación tras las lluvias

El intendente de El Sauzalito, Jorge Monzón, llevó adelante una recorrida por distintos parajes de la zona con el objetivo de evaluar la situación de las familias ante las condiciones climáticas recientes.

En articulación con el Consorcio N° 86, el jefe comunal visitó el paraje El Tartagal, donde se realizaron trabajos de contención frente a las lluvias que afectan a la región. Posteriormente, la comitiva se trasladó a otros sectores cercanos, entre ellos el paraje La Bolsa.

Durante la jornada, Monzón estuvo acompañado por funcionarios de su gabinete, con quienes tomó contacto directo con los vecinos para relevar el estado de cada grupo familiar y analizar las condiciones en las que se encuentran. En ese marco, también se destacó la visita a la familia Egües.

Desde el municipio indicaron que se encuentran a disposición todos los recursos necesarios para asistir a las familias en caso de que la situación lo requiera.

El paraje El Tartagal se ubica a unos 80 kilómetros de El Sauzalito, y tras la recorrida se confirmó que el escenario se encuentra controlado, sin que hasta el momento sea necesaria la evacuación de los habitantes.