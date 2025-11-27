General San Martín: avanzan las obras de refacción en la EEP N° 271 con financiamiento provincial

La Directora de la escuela, Patricia Abraham, calificó a la jornada como “histórica”. “A lo largo de estos años nunca habíamos recibido la presencia de un Gobernador y hoy llegó a nuestra institución para constatar la remodelación y el reacondicionamiento de espacios claves para la comunidad educativa. Estamos felices, esto demuestra el compromiso y la responsabilidad de quienes hoy toman decisiones para que la escuela sea un derecho para todos”, celebró.

El gobernador Leandro Zdero junto al ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Hugo Domínguez, y a la ministra de Educación, Sofía Naidenoff supervisaron los avances de las obras de refacción que se ejecutan en el SUM, el laboratorio y los sanitarios de la Escuela de Educación Primaria N° 271 “Celia Ereño Farías”, de General San Martín. Las mejoras se realizan con financiamiento provincial y beneficiarán a más de 400 alumnos.

El primer mandatario provincial recorrió la institución también junto al director de Obras por Administración, Rubén Lochner, y destacó la magnitud de los trabajos realizados: “Se hicieron intervenciones muy importantes, con instalaciones sanitarias nuevas, instalaciones eléctricas, trabajos en cubiertas y mejoras integrales en distintos espacios”.

Por su parte, el ministro Domínguez señaló que se lleva adelante un fuerte programa de infraestructura escolar: “Ya refaccionamos cinco escuelas y estamos ejecutando mejoras en otras cinco. Durante muchos años no se hizo mantenimiento y, por pedido del gobernador, estamos trabajando en un plan de 100 escuelas, que continuará el año próximo”.

Por su parte, Lochner explicó que las obras comenzaron en 2025 y se extenderán durante el próximo año con el objetivo de lograr “una reparación integral”. Afirmó que aún queda mucho por hacer, pero ratificó la decisión del Gobierno: “Vamos a refaccionar todas las escuelas para el año que viene”.

En una primera etapa, se resolvieron problemas sanitarios, de suministro de agua potable, bombeo y reserva. En esta segunda etapa, las tareas avanzan sobre el SUM, el laboratorio y los sanitarios de docentes, mejorando las condiciones edilicias de una institución que cuenta con 14 secciones y una matrícula de más de 400 estudiantes.