Declararán tres testigos que vieron a Francovich antes de ser asesinado

En la novena audiencia preliminar por el asesinato del camionero Fernando Francovich, ocurrido el 21 de marzo de 2023, el juez de la Cámara Segunda en lo Criminal de la ciudad Termal, Nelson Pelliza, confirmo que «no podrá realizarse la reconstrucción del hecho, y aseguró a la parte acusadora, que habilitará a tres testigos fundamentales que vieron el momento del incidente en que la banda armada asaltó al camionero, aquel 21 de marzo. El próximo 5 de diciembre se realizará la décima audiencia preliminar, antes de las de revisión, que pasaran para después de la feria judicial.

Cabe recordar que por el asesinato del camionero están detenidos y procesados, Celestino «tino» Cárdenas, Carlos Alberto «cuchina» Banegas, Mario Andrés «choni» Giménez y Oscar Alfredo «poro» Cárdenas. Los cuatro detenidos están imputados por el delito de «homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego, actuado en banda» para Celestino «tino» Cárdenas a título de autor, mientras que, para el resto de la banda, de participes primarios. De ser encontrados culpable ante el jurado, la pena es de «reclusión perpetua».

Sin reconstrucción

Si bien el juez Nelson Pelliza, al referirse en la audiencia de ayer miércoles, sobre el pedido por parte de la querella a cargo del abogado Edgardo Paniagua, y la fiscal María Rosa Osiscka, sobre la reconstrucción del asesinato de Fernando Francovih, al considerar que no está la posibilidad concreta de poder realizar el trámite requerido. Y lo fundamentó al exponer, sobre la cantidad de personal que se tendría que movilizar, no solamente los 14 Jurados Popular, también a los cuatro detenidos, personal judicial, efectivos policiales, y otras personas que deberán participara del requerimiento», manifestó Pelliza. Esa confirmación del juez, es algo que se esperaba más por parte de las defensas de los imputados, no así de la querella, que insistió hasta último momento en poder hacer que se realizara la «reconstrucción del asesinato de Francovich».

Testigos del homicidio

Si bien en la audiencia se esperaba con grandes expectativas poder escuchar del juez la reconstrucción del hecho, trámite que al final fue dado de baja, por parte del juez técnico. Si bien no fueron todas malas para la parte acusadora, ya que el magistrado confirmo las testimoniales de tres automovilistas que pudieron ver el momento del incidente con el camionero, incluso con un supuesto video que alcanzaron a grabar, al llamarles la atención de lo que estaba pasando», confirmaron desde la querella. Cabe recordar que estos tres testimonios que se darán sucederán en el marco del juicio propiamente dicho, ya que en la instancia de investigación penal por parte del fiscal Gustavo Valero, se desconocía de los tres testigos que, si se presentaran en el debate, según lo confirmo el juez técnico que estará al frente del Jurado Popular.

El testimonio del padre

También se habilito por pedido de las partes, el testimonio de Hernán Francovich, padre del camionero asesinado, sobre ello el juez dijo «que en principio el testimonio del padre no sería relevante sobre el homicidio en si mismo, pero que podría ser de importancia su declaración, ante el Jurado Popular, si es que momentos antes del asesinato, hubo alguna comunicación entre el padre y Fernando, sobre algún incidente previo al asesinato» manifestó el juez.

En conclusión, para la próxima audiencia del 5 de diciembre, se esperarán los detalles finales, antes de una última, que consistiría en una «Audiencia de Revisión», antes que la causa ya pase a la oficina de Jurados Popular, y designar al tribunal que tendrá la responsabilidad de impartir justicia por el asesinato de Fernando Francovich.