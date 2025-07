Gastón Castro y el renacer del básquet en Sarmiento: «Hay que empezar de cero, con paciencia y compromiso»

Villa San Martín asumió el desafío de reconstruir el básquet en el Club Atlético Sarmiento de Resistencia. Formación, trabajo a largo plazo y un proyecto que busca devolverle protagonismo a una institución clave en el deporte chaqueño.

El básquet de Sarmiento atraviesa una etapa de refundación. Lejos de los flashes de los torneos nacionales y con las estructuras formativas casi desarmadas, el club decidió apostar por un hombre de la casa, conocedor de los procesos largos y del trabajo desde las bases. Gastón Castro, exentrenador de Villa San Martín en la Liga Argentina, aceptó el desafío de liderar este proceso y reconstruir el semillero del básquet en el “decano”.

En diálogo con Radio Provincia, Castro contó cómo se dio su llegada al club, su visión sobre el momento actual del deporte en Sarmiento y el ambicioso proyecto que encara, donde la prioridad es ordenar y formar antes que competir.

Un regreso que se dio “en cinco minutos”

“Justo Sarmiento se había quedado sin entrenador porque el anterior pasó a Don Bosco. Yo estaba en una etapa donde buscaba un nuevo horizonte, trataba de seguir en la Liga Nacional, pero el inicio de la temporada está complicado, se expiraron las fechas y no hay definiciones. Entonces, charlando con dirigentes y amigos en común, les dije que quería escuchar la propuesta. Es un club al que voy seguido, mi hija va al gimnasio, tengo un vínculo afectivo con Sarmiento”, contó Castro.

El entrenador remarcó que el acuerdo fue rápido y simple: “Me junté con el presidente y en cinco minutos nos pusimos de acuerdo. Yo sabía de las necesidades del club y me pareció una buena oportunidad de volver”.

Un desafío formativo, no profesional

Después de su paso por el básquet profesional, Castro decidió asumir un rol integral: será técnico, coordinador y gestor de un proyecto a largo plazo.

“Después de tantos años en el profesionalismo, ahora tengo este desafío nuevo de reestructurar el básquet en Sarmiento. Hay que empezar casi de cero. La estructura está, la cancha es de las mejores de la región, pero el club atraviesa un momento complicado en lo económico y en lo organizativo”, explicó.

El técnico detalló que el trabajo comenzó con una reunión con los padres de los jugadores y jugadoras. “Vi mucho compromiso, hay chicos que volvieron al club, otros con mucha proyección. Pero hay que empezar con cosas serias, con responsabilidad. No se trata de salir a jugar torneos y gastar plata, primero hay que trabajar desde el minibásquet, formar jugadores, llenar otra vez la cancha con chicos practicando básquet”, señaló.

Reestructurar desde las bases

Uno de los principales problemas es la falta de categorías formativas armadas. “En U11 y U13 estamos empezando de cero. Los chicos están volviendo de a poco y tenemos que trabajar fuerte ahí, masificar el deporte. Ese es el objetivo que planteamos con los dirigentes. Hay que contar el proyecto, entusiasmar a las familias, mostrar que el club está bien, que la cancha está linda y preparada, pero que hay que ponerla en funcionamiento. Eso requiere trabajo”, subrayó Castro.

La falta de claridad en la organización de los torneos también es un tema a resolver. “En categorías como U17 y U19 tenemos chicos para afrontar los campeonatos, pero no sabemos bien cómo se va a jugar. Hay torneos donde se mezclan edades o se juega diferente a otros lugares del país. Eso es un problema, pero nos tenemos que adaptar”, sostuvo.

El tiempo, la paciencia y un proyecto sostenible

Castro fue claro en algo: el proceso será largo y no admite atajos. “Cuando uno trabaja con formativas, si no tiene paciencia, está en el lugar equivocado. Esto va a llevar tiempo, mínimo tres o seis meses para ordenar y fomentar el básquet en el club. Hay que generar confianza, armar estructuras de padres, subcomisiones, lograr que los chicos quieran ir al club, que aprendan el deporte y sean disciplinados”, indicó.

Además, explicó la importancia de no repetir errores del pasado. “Sarmiento es un club de fútbol. Lo viví cuando estuvieron los deportes profesionales varios, y eso no era bueno. El fútbol tiene prioridad, después viene el básquet. Tener dos deportes profesionales cuesta mucho dinero y hoy Sarmiento no está ni cerca de poder sostener eso”, reconoció.

Por eso, la idea es posicionar al básquet como un deporte formativo, social y competitivo a nivel local y provincial, sin perder de vista la realidad económica.

El básquet femenino, un faro para imitar

Castro destacó el presente del básquet femenino del club, que viene teniendo muy buenos resultados. “Las decanitas salieron campeonas, están jugando un repechaje para el Torneo Federal. Hay muchas chicas jugando al básquet en Sarmiento y eligen este club. Eso demuestra que el básquet sigue vivo y hay que organizarlo. El femenino es un ejemplo de trabajo bien hecho”, valoró.

Construir desde el presente pensando en el futuro

Gastón Castro sabe que el camino no será fácil, pero confía en el proyecto. “La semana pasada empezamos, ayer tuvimos una reunión con padres, faltan muchas cosas pero de a poco lo vamos logrando. El apoyo del presidente y la comisión directiva es total, me dieron libertad para desarrollar todo lo que quiero hacer”, comentó.

Su desafío es devolverle al básquet de Sarmiento un lugar de protagonismo, primero en los torneos de la Asociación de Básquet de Resistencia y luego en los provinciales. “Es un desafío grande, por eso elegí volver. Ojalá que esto trascienda más allá de mí y que el proceso continúe aunque cambien los entrenadores. El objetivo es que el básquet de Sarmiento crezca y se consolide”, concluyó.