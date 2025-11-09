Galperin respondió al pedido de regulación a Shein y Temu: «Vamos a competir»

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, se refirió al avance de las plataformas chinas Shein y Temu en el mercado latinoamericano, luego de que su compañía pidiera un marco regulatorio más estricto para este tipo de operadores. «Yo no estoy preocupado. Vamos a competir con ellos de la misma manera que competimos con ellos, hasta ahora en forma muy exitosa , en muchos otros países del continente», expresó el empresario a través de su cuenta en X.

La declaración fue una respuesta al diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, quien recordó haber sido «el primero en plantear la necesidad de gravar fuertemente los productos» de las plataformas asiáticas y reclamó al Congreso que trabaje en una regulación que proteja «la industria nacional y el empleo argentino».

En los últimos días, el CEO de Mercado Libre Argentina, Juan Martín de la Serna, también advirtió sobre la expansión de las empresas chinas en la región y sostuvo que representan una situación de competencia desleal frente a los emprendimientos y compañías locales. «Es necesario contar con un marco regulatorio que sea igual para todos los competidores», señaló el directivo, destacando que las regulaciones «son esenciales tanto en el ámbito financiero como en el comercial».

La discusión se da en un contexto de creciente debate sobre la competencia entre plataformas globales y empresas locales, especialmente en sectores como el comercio electrónico y la logística. Mercado Libre, líder regional del sector, busca reforzar su posición frente a la llegada de nuevos jugadores internacionales que operan bajo modelos impositivos distintos y con estructuras de costos más bajas.