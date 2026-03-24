Fuerte despliegue policial: contrabando, vehículos buscados y más de 100 motos secuestradas

Durante el fin de semana largo, la Policía Caminera desplegó una serie de operativos en todo el territorio chaqueño con el objetivo de prevenir siniestros viales y reforzar la seguridad en rutas y zonas urbanas.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en General San Martín, donde agentes apostados en el Puesto Caminero Puente Libertad incautaron 121 brezas de cigarrillos que eran transportadas en una camioneta Chevrolet S10 sin el correspondiente aval aduanero.

En tanto, en la ciudad de Charata, efectivos secuestraron un camión que registraba pedido de secuestro activo desde el 17 de agosto de 2020, requerido por un juzgado laboral.

En el marco de los controles, también se intervino en el traslado de cargas específicas, incluyendo agroquímicos, con actuaciones vinculadas a organismos como Senasa y Arca. Además, se realizaron operativos conjuntos con distintas unidades, entre ellas el grupo Lince, que permitieron el secuestro de numerosas motocicletas por infracciones al Código de Faltas.

En paralelo, junto a municipios de la provincia, se llevaron adelante acciones de prevención en el marco de los denominados operativos «antiwileros», que derivaron en el secuestro de 56 motocicletas por incumplimientos a la Ley 850-J.

Como resultado global de los procedimientos, se incautaron además otras 45 motocicletas en distintos puntos del Chaco, mientras que mediante los sistemas Sigebi-Sifcop se logró la demora de tres personas con pedido de captura vigente.

Finalmente, desde la fuerza informaron que también se labraron múltiples actas por infracciones y alcoholemias positivas, además del retiro de animales sueltos en rutas, en una serie de intervenciones que buscaron reforzar la seguridad vial durante el fin de semana largo.