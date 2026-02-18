Frenaron un desmonte no autorizado en Santa Sylvina

Este martes, en horas de la tarde, el personal de la División Operaciones Rurales de Villa Ángela intervino en un campo del paraje Villa Correa, jurisdicción de Santa Sylvina, tras detectarse un presunto desmonte no autorizado.

Luego de que los efectivos tomaran conocimiento de trabajos de remoción de monte nativo en el lugar, arribaron al lugar junto a personal de la Sección Villa Berthet y del Departamento Villa Ángela. Así, constataron la presencia de una máquina tipo «Michigan» que realizaba tareas de extracción de árboles, arbustos y malezas.

Según informó el propietario del campo, un ciudadano de 43 años, el predio contaría únicamente con permiso para limpieza de malezas, por lo que la actividad excedería la autorización vigente, en el marco de la Ley de Bosques N° 2079-R.

Frenaron desmonte en Santa Sylvina.

Ante esta situación, se dio intervención a la Dirección de Bosques, quien dispuso labrar el acta de constatación y ordenar el cese inmediato del desmonte. Además, se adelantó que inspectores del organismo se presentarán este miércoles, para evaluar el estado del terreno y determinar los daños ocasionados.

La causa fue iniciada por supuesta infracción a la normativa forestal provincial.