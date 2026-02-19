Claudia Panzardi supervisó obras en el Jardín N° 128 de cara al ciclo lectivo 2026

La intendente de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, informó que continúan los trabajos de refacción y puesta en condiciones en establecimientos educativos de la localidad, en el marco de las acciones preparatorias para el inicio del ciclo lectivo 2026.

En esta oportunidad, las tareas se desarrollan en el Jardín de Infantes N° 128, donde se ejecutan intervenciones en distintos sectores del edificio, incluyendo trabajos de reacondicionamiento de paredes, limpieza integral del predio y reubicación de juegos en el espacio exterior.

Asimismo, se prevé el inicio de tareas de revoque en algunas áreas, mientras que en el sector de ingreso se avanza con la renovación de la vereda, que presentaba importantes desniveles y deterioro, representando un riesgo para la seguridad de la comunidad educativa.

Desde el municipio señalaron que estas mejoras responden a un compromiso asumido con la comunidad local y que cuentan con el acompañamiento del Gobierno provincial, que aporta los materiales necesarios para la ejecución de las obras.

El objetivo es garantizar que el establecimiento se encuentre en condiciones adecuadas para recibir a alumnos y docentes al inicio del próximo ciclo escolar.