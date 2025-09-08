Fortaleciendo La Red Vial: El Gobernador Zdero Entregó Una Nueva Maquinaria Al Consorcio Caminero N°14 De Charata

Con esta entrega y la incorporación de nuevas maquinarias a otros consorcios, el gobierno provincial reafirma su compromiso con la red de caminos rurales, fundamentales para garantizar la conectividad y fortalecer la producción en toda la región.

El gobernador Leandro Zdero entregó ayer una motoniveladora marca LOVOL modelo FPY 170 motor Cummins al Consorcio Caminero N°14 de la localidad de Charata. Durante el acto también se exhibieron otras cuatro máquinas que serán destinadas a distintos consorcios de la provincia.

Acompañaron al Gobernador, la vicegobernadora, Silvana Schneider; el ministro de la Producción y el Desarrollo Sostenible, Oscar Dudik; el intendente de Charata, Rubén Rach; el presidente del Consorcio Caminero N°14, Marcelo Aquilino y el administrador de la Dirección de Vialidad Provincial, Omar Canela.

GOBERNADOR ZDERO: “DESDE QUE ASUMIMOS TENEMOS UNA ALIANZA CONCRETA CON EL CAMPO”

El primer mandatario provincial ratificó la alianza que su gestión tiene con el campo con la entrega de esta nueva maquinaria que será destinada para mejorar los caminos rurales. “Hoy entregamos esta máquina al Consorcio Caminero N°14 y exhibimos otras que serán destinadas a distintos consorcios de la provincia, reafirmando nuestro compromiso de que la gente del campo pueda trabajar en mejores condiciones”, detalló.

De esa manera, el Gobernador comentó: “Desde que asumimos con Silvana Schneider tenemos una alianza concreta con el campo, y una de las formas de fortalecerla es brindando estas herramientas de financiación. Desde el primer día dialogamos con Julio Fantin (presidente de la Asociación de Consorcios Camineros), y empezamos a trabajar con todos. La idea es estar espalda con espalda para sacar adelante al campo”.

Además de las mejoras viales, Zdero también recordó la baja de impuestos que anunció este año para el sector productivo. “Bajamos impuestos, como Ingresos Brutos, que pasó de 3,5% a 3,2% y el año próximo será 2,9%. Con estas herramientas y el esfuerzo compartido con los consorcios, buscamos mantener los caminos y acompañar al campo para que Chaco continúe creciendo”.

OSCAR DUDIK: “LOS CONSORCIOS CAMINEROS TRABAJAN CON MUCHO COMPROMISO”

El ministro de la Producción y el Desarrollo Sostenible, Oscar Dudik, destacó la importancia de los consorcios en el mantenimiento de los caminos rurales: “En momentos difíciles como son estos, es clave dotar a los consorcios de nuevos equipos y sumar tecnología. Ellos trabajan con compromiso y ad honorem para garantizar caminos en condiciones y facilitar la salida de la producción”.

“Lo mínimo que podemos hacer desde el Estado es acompañar con políticas públicas”, valoró Dudik resaltando el rol del Gobierno provincial para respaldar al sector productivo con acciones concretas.

RUBÉN RACH: “ESTAS HERRAMIENTAS PERMITEN A LOS CONSORCIOS BRINDAR LA ATENCIÓN QUE LOS CAMINOS NECESITAN”

El intendente de Charata, Rubén Rach, subrayó: “Es un momento importante poder presenciar y entregar junto al Gobernador este equipamiento. Las motoniveladoras renuevan la maquinaria de los consorcios que realizan una noble tarea”.

“A pesar de ser un año complejo económicamente, estas herramientas permitirán a los consorcios mantenerse activos y brindar la atención que los caminos rurales necesitan”, concluyó el jefe comunal.

JULIO FANTÍN: “ESTO PERMITE QUE LOS PRODUCTORES MANTENGAN MÁS DE 29.000 KILÓMETROS DE CAMINO RURAL”

El presidente de la Asociación de Consorcios Camineros, Julio Fantín, destacó la importancia de la entrega de las nuevas motoniveladoras y otras herramientas viales para los consorcios. “Hoy presentamos cinco motoniveladoras que los consorcios adquirieron. Más allá de estos equipos, también se entregan tractores y herramientas viales, garantizando que los propios productores puedan mantener los caminos rurales”, afirmó.

“Gracias a estas herramientas y a la operatoria establecida por la ley, los consorcios camineros pueden sostener más de 29.000 kilómetros de camino rural en toda la provincia. Esto refleja el compromiso del Gobierno chaqueño con la ruralidad y con la mejora de la infraestructura vial”, cerró.

MARCELO AQUILINO: “ESTA NUEVA MAQUINARIA MODERNIZA NUESTRO SISTEMA DE TRABAJO”

El presidente del Consorcio Caminero N°14 de Charata, Marcelo Aquilino, señaló: “Para nosotros es algo muy importante porque venimos con herramientas ya un poco viejas y esto cambia mucho nuestro sistema de trabajo”.

A su vez, resaltó la utilidad del esquema de financiamiento: “Los intereses están subsidiados por el gobierno del Chaco, lo que nos ayuda mucho, porque de otra manera sería imposible adquirir estos equipos. Es una herramienta ágil, nueva y muy positiva para los consorcios. Además, contar con el apoyo del Gobernador y de las autoridades provinciales siempre es muy valioso para nosotros”.

La adquisición de la motoniveladora fue posible gracias a un esquema de financiamiento mixto. El Consorcio Caminero N°14 aportó $65.000.000, mientras que el Nuevo Banco del Chaco otorgó un crédito Leasing a 36 meses, con una bonificación de 10 puntos en la tasa de interés cubierta por el Ministerio de Economía provincial. A su vez, el Fondo B de la Ley 666-K aportó $30.000.000 y afrontará el pago del 50 % de la cuota resultante, mientras que el Consorcio abonará el 50 % restante según el índice asignado.