Descacharrado, Limpieza Y Recolección De Residuos En El Barrio Parque Autódromo

El barrio Parque Autódromo fue sede de un nuevo operativo integral de descacharrado, limpieza y recolección de residuos. Con 3 camiones volcadores, una retroexcavadora y una minicargadora, personal de la Secretaría de Ambiente y Movilidad Urbana municipal ejecutó esta tarea que demandó varias horas.

Resaltando el acompañamiento vecinal que sacó sus desechos, colaborando con el dispositivo, se retiraron grandes cantidades de elementos en desuso, además de realizar trabajos de zanjeo y recolección de residuos.

Esta intervención es la continuidad de un proceso integral que se inició a modo de prevención del dengue en las zonas de mayor riesgo, pero que ahora se extendió en una segunda etapa en todos los sectores, agregando limpieza y erradicación de basurales.

En este barrio se desarrolló un proceso especial de recolección de residuos domiciliarios, organizado de tal manera que la labor fue eficiente y veloz.

Para este resultado, fue crucial la campaña previa efectuada a comienzos de la semana, informándoles la fecha de la intervención, cuyo día es el sábado porque es cuando la gente suele estar en sus hogares, además de brindarles una charla para que aprendan a separar los tipos de residuos.