Descacharrado, Limpieza Y Recolección De Residuos En El Barrio Parque Autódromo

WhatsApp Image 2025-09-08 at 08.53.14

El barrio Parque Autódromo fue sede de un nuevo operativo integral de descacharrado, limpieza y recolección de residuos. Con 3 camiones volcadores, una retroexcavadora y una minicargadora, personal de la Secretaría de Ambiente y Movilidad Urbana municipal ejecutó esta tarea que demandó varias horas.

Resaltando el acompañamiento vecinal que sacó sus desechos, colaborando con el dispositivo, se retiraron grandes cantidades de elementos en desuso, además de realizar trabajos de zanjeo y recolección de residuos.

Esta intervención es la continuidad de un proceso integral que se inició a modo de prevención del dengue en las zonas de mayor riesgo, pero que ahora se extendió en una segunda etapa en todos los sectores, agregando limpieza y erradicación de basurales.

En este barrio se desarrolló un proceso especial de recolección de residuos domiciliarios, organizado de tal manera que la labor fue eficiente y veloz.

Para este resultado, fue crucial la campaña previa efectuada a comienzos de la semana, informándoles la fecha de la intervención, cuyo día es el sábado porque es cuando la gente suele estar en sus hogares, además de brindarles una charla para que aprendan a separar los tipos de residuos.

Más Noticias

544726445_1107142074852894_8772019961180051125_n

Margarita Belén acompaña a los estudiantes en la construcción de carrozas para la Estudiantina

544797844_1083949627230965_1588131757260149205_n

San Bernardo celebró los 50 años de la Biblioteca Popular Cervantes

542761770_18085873495859224_346556503127821440_n

Ariel Lovey acompañó el tradicional campeonato de fútbol en Colonia Lalelay por el Día del Agricultor

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-09-08 at 11.07.13

Fortaleciendo La Red Vial: El Gobernador Zdero Entregó Una Nueva Maquinaria Al Consorcio Caminero N°14 De Charata

WhatsApp Image 2025-09-08 at 08.53.14

Descacharrado, Limpieza Y Recolección De Residuos En El Barrio Parque Autódromo

WhatsApp Image 2025-09-08 at 08.06.32

CAB/ U17: Regatas culminó entre los mejores cuatro equipos del país

WhatsApp Image 2025-09-08 at 10.15.35

Primer Sorteo De Viviendas En Quitilipi: Ya Se Puede Consultar El Padrón Provisorio

544726445_1107142074852894_8772019961180051125_n

Margarita Belén acompaña a los estudiantes en la construcción de carrozas para la Estudiantina