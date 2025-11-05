Foro de intendentes de la UCR del Chaco: “no podemos permitir que se siga pagando por algo que no existe”

”Es inadmisible que, pese a estas irregularidades gravísimas, se pretenda seguir pagando con el dinero de todos los chaqueños, amparados por una resolución judicial que desconoce la legalidad y la ética pública”, remarcaron.

El Foro de Intendentes de la Unión Cívica Radical del Chaco, liderado por Glenda Seifert de Pampa del Infierno, expresaron su profunda preocupación ante la medida cautelar que obliga al Estado provincial a continuar pagando salarios a docentes de la Fundación Valdocco, a pesar de las irregularidades detectadas y la clausura de la institución. “Los hechos de corrupción que estarían vinculados a la gestión que gobernó durante 16 años con “Coqui’ Capitanich continúan siendo objeto de investigaciones, y las pruebas son contundentes y claras”, indicaron los jefes comunales.

Según la información oficial que brindó hoy el Ministerio de Educación:

-78 docentes cobraban doble salario en Chaco y Santa Cruz.

-El monto superaba los 120 millones de pesos mensuales.

-La gran mayoría de los beneficiados no reside en el Chaco.

-El rector de la UEGP fue electo legislador por el Partido Justicialista en Santa Cruz.

Ante esta situación, el Foro de Intendentes de la UCR, acompaña la decisión del Gobierno provincial de apelar la medida y la presentación de una denuncia por defraudación al Estado contra los responsables de la maniobra, al tiempo que respaldaron la decisión del Ministerio de garantizar los derechos de los menores alojados en el anexo de General Vedia.

“Lo que está ocurriendo es un claro ejemplo de cómo se desvió el dinero público durante la gestión anterior. Parte de los recursos que hoy faltan para pagar salarios, invertir en hospitales o mejorar la educación, están en estos hechos que se están investigando”.

Por último, los intendentes reclamaron que el pueblo chaqueño mantenga los ojos abiertos frente a estas situaciones, ya que “seguimos encontrando irregularidades en distintas áreas que forman parte de la herencia de la gestión de Capitanich”.

“Exigimos que se actúe con celeridad, cada responsable debe rendir cuentas ante la Justicia. Los chaqueños merecemos transparencia, no impunidad y Justicia como esperamos en esta situación que paguen los que robaron, no el Pueblo”.