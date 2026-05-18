Los salarios subieron 3,4% en marzo, e igualaron contra la inflación

Los salarios aumentaron un 3,4% en marzo, y quedaron empatados frente a la inflación de ese mes, principalmente por la suba en el sector registrado público y en el sector no registrado, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De esa manera, el Índice de Salarios suma cinco meses consecutivos sin poder superar a la suba de precios en la Argentina.

El crecimiento mensual se debe a subas de 2,1% en el sector privado registrado, 5% en el sector público y 4,7% en el sector privado no registrado.

El indicador acumula una suba de 8,6% en el primer trimestre del año, con una variación interanual del 36,4%.

En tanto, la inflación acumuló 9,4% en los primeros tres meses del 2026, y un 32,6% en los últimos doce meses.