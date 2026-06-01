Sarmiento volvió a caer y quedó en el fondo de la Zona B

El presente de Sarmiento sigue siendo preocupante. El Decano perdió 1 a 0 como local frente a Sarmiento de La Banda, por la fecha 11 del Torneo Federal A, y terminó la jornada en el último puesto de la Zona B.

El único gol del encuentro llegó a los 32 minutos del segundo tiempo, cuando Enzo Gutiérrez aprovechó su oportunidad y le dio la victoria al conjunto santiagueño.

Sobre el cierre, la visita se quedó con diez jugadores por la expulsión de Ramón Cansinos, aunque el resultado ya no se modificaría.

Con esta derrota, la tercera consecutiva, el equipo dirigido por Raúl Valdez continúa sin poder encontrar regularidad y suma apenas seis puntos en el campeonato.

En la próxima fecha, Sarmiento buscará recuperarse cuando visite a Bartolomé Mitre de Posadas.