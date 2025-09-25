Fontana vive a pleno su 1er Encuentro de Escultores en la plaza “José Palma”
En el marco de los festejos por el 109° aniversario de la ciudad, Fontana inauguró este jueves el 1er Encuentro de Escultores, una verdadera fiesta de la cultura que reúne a artistas, vecinos y emprendedores locales en la plaza “José Palma”.
El intendente Fernando Cuadra, acompañado por el vocal de Cultura de la provincia, Marcelo Dojas, y secretarios municipales, recorrió las esculturas en proceso de creación, dialogó con los artistas y celebró el entusiasmo de la comunidad.
La primera jornada ofreció una variada grilla artística que incluyó:
-
Taller en vivo de manualidades para adultos, a cargo de la profesora Elizabeth López.
-
Taller de Teclado de la Secretaría de Cultura Popular, dirigido por Juan Carlos Herrera.
-
Presentación del taller musical “Fontana”, del profesor Fernando Amarilla.
-
Exhibición de Gym Dance Heals & Heals, de la profesora Tania Ferrera.
-
Espectáculo musical humorístico “Grandiosas”.
-
Lecturas de los escritores locales Adriana Amarilla y Claudia Orciouli.
-
Pintura en vivo del grupo “Mundo Artístico”, de la profesora Natalia Maisteri.
-
Muestra y ventas de emprendedores locales.
Con escultores trabajando a la vista de todos y un público que se acercó para compartir música, arte y humor, el evento se consolida como una experiencia cultural única en la región.
Las autoridades municipales invitaron a los vecinos y visitantes a acercarse durante los próximos días para disfrutar de las actividades y ser parte de este encuentro artístico que celebra la identidad de Fontana en su aniversario 109°.