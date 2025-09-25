Fontana vive a pleno su 1er Encuentro de Escultores en la plaza “José Palma”

En el marco de los festejos por el 109° aniversario de la ciudad, Fontana inauguró este jueves el 1er Encuentro de Escultores, una verdadera fiesta de la cultura que reúne a artistas, vecinos y emprendedores locales en la plaza “José Palma”.

El intendente Fernando Cuadra, acompañado por el vocal de Cultura de la provincia, Marcelo Dojas, y secretarios municipales, recorrió las esculturas en proceso de creación, dialogó con los artistas y celebró el entusiasmo de la comunidad.

La primera jornada ofreció una variada grilla artística que incluyó:

Taller en vivo de manualidades para adultos, a cargo de la profesora Elizabeth López .

Taller de Teclado de la Secretaría de Cultura Popular, dirigido por Juan Carlos Herrera .

Presentación del taller musical “Fontana”, del profesor Fernando Amarilla .

Exhibición de Gym Dance Heals & Heals , de la profesora Tania Ferrera .

Espectáculo musical humorístico “Grandiosas” .

Lecturas de los escritores locales Adriana Amarilla y Claudia Orciouli .

Pintura en vivo del grupo “Mundo Artístico” , de la profesora Natalia Maisteri .

Muestra y ventas de emprendedores locales.

Con escultores trabajando a la vista de todos y un público que se acercó para compartir música, arte y humor, el evento se consolida como una experiencia cultural única en la región.

Las autoridades municipales invitaron a los vecinos y visitantes a acercarse durante los próximos días para disfrutar de las actividades y ser parte de este encuentro artístico que celebra la identidad de Fontana en su aniversario 109°.