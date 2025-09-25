Colonia Popular impulsa la educación sustentable con visitas a huertas escolares en Puerto Bastiani

En una jornada que combinó educación, producción y participación comunitaria, la intendenta de Colonia Popular, Mariela Soto, junto al Subsecretario de Emprendedurismo Urbano y Rural del Ministerio de la Producción, Federico Budiño, visitaron la Escuela de Educación Primaria N° 8 “Dr. Julián Loreto Acosta” de Puerto Bastiani, donde pudieron recorrer la huerta escolar y conocer de cerca los proyectos de los estudiantes y docentes.

El encuentro, realizado el miércoles 24, tuvo como objetivo fortalecer la producción educativa y comunitaria de alimentos, promoviendo la integración de los estudiantes con la naturaleza, la enseñanza práctica y el desarrollo de hábitos de alimentación saludable. Durante la visita, los funcionarios destacaron la importancia de incorporar actividades prácticas de producción agrícola dentro del currículo escolar, como herramienta de aprendizaje y formación ciudadana.

En el marco de la actividad, se realizó la entrega de un kit de semillas, destinado a ampliar la variedad de cultivos y garantizar la continuidad de los proyectos de huerta escolar. Esta iniciativa permitirá a los estudiantes experimentar de manera directa los procesos de siembra, cultivo y cosecha, fomentando el trabajo en equipo, la responsabilidad y la conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.

La intendenta Mariela Soto subrayó que la visita responde al compromiso del municipio con la educación y la producción local, y señaló que “este tipo de actividades permite que nuestros jóvenes aprendan haciendo, desarrollen valores de responsabilidad y descubran el valor del trabajo comunitario y sustentable”. Además, resaltó que las huertas escolares no solo benefician a los estudiantes, sino que también constituyen espacios de encuentro y cooperación para docentes y familias, fortaleciendo el tejido social de la localidad.

Por su parte, el Subsecretario Federico Budiño enfatizó que el acompañamiento del Ministerio de la Producción busca garantizar que los proyectos escolares de agricultura y producción sean sostenibles y escalables, y que sirvan como modelos replicables en otras instituciones educativas de la provincia. “Apostamos a la educación práctica como motor de desarrollo rural y urbano, y a que los estudiantes puedan aprender de manera integral sobre alimentación, producción y economía local”, afirmó.

La visita también permitió el intercambio de ideas sobre la mejora de la infraestructura de la huerta, la incorporación de herramientas tecnológicas para el seguimiento de cultivos y la planificación de talleres educativos relacionados con la nutrición, el cuidado ambiental y la producción sustentable. De esta manera, se busca que los estudiantes no solo adquieran conocimientos académicos, sino que también desarrollen competencias prácticas y conciencia ambiental, que podrán trasladar a sus hogares y comunidades.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de Colonia Popular y el Ministerio de la Producción para fomentar el emprendedurismo y la innovación en jóvenes y niños, generando vínculos entre la escuela, el municipio y el sector productivo local. La implementación de huertas escolares es una herramienta educativa que conecta a los estudiantes con la realidad económica y social de su entorno, promoviendo la creatividad, el trabajo en equipo y la participación activa en la comunidad.

En resumen, la visita a la E.E.P. N° 8 de Puerto Bastiani reflejó la apuesta de la gestión local por una educación integral, participativa y vinculada a la producción sustentable, consolidando a la huerta escolar como un espacio estratégico para la formación de futuros ciudadanos conscientes, comprometidos y preparados para contribuir al desarrollo de Colonia Popular y del Chaco.