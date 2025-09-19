El intendente Omar Reis recorrió Puerto Lavalle y anunció mejoras en la infraestructura vial

15968w850h567c.jpg

El intendente de Villa Río Bermejito, Omar Reis, visitó la localidad de Puerto Lavalle, que forma parte de su ejido municipal, para evaluar y proyectar nuevas obras de infraestructura vial destinadas a mejorar la conectividad de la zona.

La recorrida se realizó en el marco de las políticas de desarrollo regional impulsadas por el gobierno provincial de Leandro Zdero. Durante su visita, el jefe comunal dialogó con vecinos para conocer de primera mano sus necesidades y prioridades, reforzando el vínculo entre municipio y comunidad.

Reis se comprometió a gestionar recursos para la reparación y mejora de los caminos urbanos, con el propósito de favorecer el crecimiento económico y potenciar el turismo local.

La jornada concluyó con la inspección de una obra de ripio, resultado de la gestión conjunta entre el municipio y la provincia, que permitirá optimizar la circulación y fortalecer el desarrollo de Puerto Lavalle.

