Colonia Popular avanza con tareas de mantenimiento y corte de pasto en espacios públicos

Desde el municipio destacaron la importancia de sostener trabajos permanentes para mejorar el entorno urbano.

La Municipalidad de Colonia Popular continúa desarrollando tareas de mantenimiento en distintos sectores de la localidad, con operativos de corte de pasto que buscan mejorar las condiciones de los espacios públicos.

Estas acciones forman parte de un esquema de trabajo sostenido por la gestión municipal, orientado a garantizar una comunidad más limpia, ordenada y segura para los vecinos.

Desde el municipio señalaron que los trabajos se realizan de manera permanente, abarcando diferentes puntos de la localidad, en el marco de una planificación que apunta al cuidado del entorno urbano.

Asimismo, remarcaron el compromiso diario de las cuadrillas municipales para sostener estas tareas, consideradas clave para la calidad de vida de la comunidad.