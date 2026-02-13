El Sauzalito ejecuta una refacción integral del edificio municipal tras 40 años

La Municipalidad de El Sauzalito avanza con una refacción integral del edificio municipal, una intervención estructural que se realiza luego de cuatro décadas sin obras de esta magnitud.

El proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones edilicias, optimizar el ámbito laboral de los trabajadores municipales y brindar una atención más adecuada a la comunidad.

Entre los trabajos más relevantes se encuentra la renovación completa del sistema eléctrico, que ahora contará con un tendido subterráneo. Esta modernización permitirá una instalación más segura y eficiente de equipos de aire acondicionado.

Además, se ejecutó una nueva red subterránea trifásica, diseñada específicamente para garantizar el correcto funcionamiento y la conexión de los sistemas de climatización, fortaleciendo así la infraestructura general del edificio.

Desde el Municipio señalaron que estas mejoras forman parte de un plan de recuperación y modernización de los espacios públicos, con el objetivo de reforzar la seguridad, el mantenimiento y el bienestar tanto de los trabajadores como de los vecinos que diariamente concurren a realizar trámites.