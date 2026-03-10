Colonia Popular: inauguraron la panadería “La Esquina del Pan II”

En la localidad de Colonia Popular se inauguró un nuevo comercio que se suma a la actividad económica local. Se trata de la panadería “La Esquina del Pan II”, emprendimiento impulsado por la familia Barrios–Codutti.

Desde la Municipalidad destacaron la apertura del nuevo espacio comercial y agradecieron la invitación para participar del acto inaugural, remarcando la importancia de las iniciativas privadas que contribuyen al crecimiento de la comunidad.

Durante la jornada, autoridades locales felicitaron a los emprendedores por apostar al trabajo y al desarrollo de la localidad, señalando que este tipo de proyectos fortalecen la economía y generan nuevas oportunidades para los vecinos.

El comercio se encuentra ubicado en la esquina de las calles Corrientes y San Martín y brindará atención al público de lunes a domingos.

Desde el municipio celebraron la apertura del nuevo emprendimiento y desearon éxitos a la familia propietaria en esta nueva etapa, destacando que cada iniciativa productiva aporta al desarrollo y dinamismo de la comunidad.