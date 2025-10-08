Fontana promueve el bienestar de las personas mayores con el Centro “Vivir en Plenitud”

En la ciudad de Fontana funciona el Centro de Adultos Mayores “Vivir en Plenitud”, un espacio creado especialmente para acompañar, cuidar y promover la integración de las personas mayores de la comunidad.

En el centro se desarrollan distintas actividades orientadas a la salud, la recreación y el bienestar integral, entre ellas el taller de manualidades, que se dicta los días martes de 9 a 11 horas en el edificio ubicado en el barrio Fontana Centro.

Desde el municipio invitan a todas las personas interesadas a sumarse a esta y otras propuestas que ofrece el espacio.

“En Fontana creemos que el cuidado y la inclusión no tienen edad”, expresaron desde la gestión municipal, destacando el compromiso de seguir generando políticas activas para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.