Fontana promueve el bienestar de las personas mayores con el Centro “Vivir en Plenitud”

WhatsApp Image 2025-10-07 at 12.52.53

En la ciudad de Fontana funciona el Centro de Adultos Mayores “Vivir en Plenitud”, un espacio creado especialmente para acompañar, cuidar y promover la integración de las personas mayores de la comunidad.

En el centro se desarrollan distintas actividades orientadas a la salud, la recreación y el bienestar integral, entre ellas el taller de manualidades, que se dicta los días martes de 9 a 11 horas en el edificio ubicado en el barrio Fontana Centro.

Desde el municipio invitan a todas las personas interesadas a sumarse a esta y otras propuestas que ofrece el espacio.

“En Fontana creemos que el cuidado y la inclusión no tienen edad”, expresaron desde la gestión municipal, destacando el compromiso de seguir generando políticas activas para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

