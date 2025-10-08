El Banco Mundial estimó que Argentina crecerá un 4,6% este año

164119w850h556c.webp

El Banco Mundial calculó que Argentina crecerá 4,6% en 2025, por encima de lo estimado por economistas locales, que estimaron un 3,9% .

La institución publicó hoy un informe en el que desplegó sus proyecciones para la región, donde Argentina es el país de mayor crecimiento estimado.

«En la Argentina continúa un notable rebote económico después de dos años consecutivos de contracción, aunque persisten profundos desafíos», señaló el Banco Mundial.

El organismo afirmó que la mejora se debe a un avance de las recuperaciones agrícolas y algunos síntomas en consumo e inversión.

«Se observan los primeros signos de mejora en el consumo y la inversión, ambos del sector privado, apoyados por la implementación inicial del plan de estabilización gubernamental, que ha coincidido con una menor inflación y un superávit fiscal», explicó.

Destacó que Argentina «recientemente ha logrado avances significativos hacia la consolidación fiscal, consiguiendo superávits fiscales».

La institución estima que Argentina será el país que más crezca en la región. El segundo será Guyana, con una proyección del 11,8%.

