Marcos Resico destacó la unidad radical y pidió consenso para aprobar la ley de puertos

El dirigente radical Marcos Resico celebró la conformación de una lista de unidad dentro de la Unión Cívica Radical chaqueña y aseguró que el partido atraviesa un momento de fuerte cohesión interna de cara a los desafíos políticos y de gestión que enfrenta la provincia.

En diálogo radial, Resico remarcó que se logró un consenso pleno tanto en la conducción partidaria como en la juventud radical, algo que consideró “muy importante” después de años de diferencias internas.

“Hoy tenemos un partido unificado que nos representa realmente. Acá estamos todos identificados y formando parte de este espacio político centenario”, sostuvo.

Durante la entrevista también respondió a las consultas sobre la ausencia del gobernador Leandro Zdero en cargos partidarios nacionales dentro de la UCR. Según explicó, la decisión responde a la necesidad de priorizar la gestión provincial y delegar la conducción partidaria en dirigentes con mayor dedicación específica al trabajo interno del radicalismo.

En ese sentido, destacó la figura de Hugo Maldonado al frente del partido y señaló que el objetivo será fortalecer la vida institucional de los comités y recuperar la “mística” radical mediante el contacto directo con militantes y dirigentes de toda la provincia.

“Los cargos no son solamente una chapa. Tienen una gran responsabilidad y requieren tiempo y presencia”, afirmó.

Resico valoró además el trabajo político realizado por Zdero durante su etapa como presidente partidario, asegurando que logró superar diferencias históricas entre líneas internas y construir una estructura más integrada.

En otro tramo de la conversación, el dirigente se refirió al escenario legislativo provincial y expresó preocupación por la demora en el tratamiento de la denominada ley de puertos, una iniciativa considerada estratégica para el desarrollo productivo y logístico del Chaco.

Según indicó, el proyecto permitiría potenciar el funcionamiento del puerto de Las Palmas y fortalecer la actividad económica en localidades del departamento Bermejo, además de generar empleo y nuevas oportunidades de exportación.

“Hay cuestiones que deben ponerse por encima de las diferencias políticas. Esta ley es fundamental para el desarrollo de la provincia”, remarcó.

Asimismo, mencionó avances recientes en materia de producción caprina, destacando la exportación de productos desde El Impenetrable y el crecimiento de pequeños productores locales.

Finalmente, Resico aseguró que el radicalismo chaqueño continuará trabajando en la consolidación de alianzas políticas y en la construcción de consensos de cara a los próximos desafíos electorales y de gobierno.