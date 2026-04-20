Entrega de alimentos de Ñachec: conocé el cronograma para este lunes

Este lunes 20 de abril, el gobierno provincial realizará una nueva entrega de módulos alimentarios en Resistencia, a través del programa Ñachec, con distribución en centros comunitarios, iglesias y espacios barriales para familias de distintos sectores de la ciudad .

El operativo está sujeto a condiciones climáticas, por lo que no se descartan modificaciones en caso de mal tiempo.

La logística incluye instituciones educativas, espacios religiosos y centros comunitarios. Uno de los puntos principales será la E.E.P N° 518, donde la entrega se realizará de 9:00 a 12:00 y estará destinada a vecinos de Provincias Unidas, España, Foceyct y zonas cercanas.

También habrá operativos en la Iglesia Virgen de los Milagros, de 8:00 a 11:00, para familias de Palermo I, Nazareno y Parque Independencia, y en la Iglesia Evangélica Monte Sinaí Rebaño de Dios, de 9:00 a 11:30, dirigida a residentes de Don Alberto e Iprodich.

El cronograma se completa con otros tres puntos. En la Iglesia Betania, de 8:00 a 11:00, se atenderá a vecinos de Don Santiago, Aromito, Ángel de la Guarda, Cristo Rey y Parque Autódromo. En la Gruta San Expedito, de 11:30 a 12:30, la distribución alcanzará al barrio Fabiana. Por último, en el Centro Comunitario Municipal de Villa Prosperidad, de 8:00 a 12:00, se entregarán módulos para las zonas de Luchemos Juntos, Luz y Esperanza y Peniel 1 y 2.

El cronograma completo

Sujeto a condiciones climáticas

8:00 a 11:00

Iglesia Virgen de los Milagros

Barrios: Palermo I, Nazareno, Parque Independencia

Iglesia Betania

Barrios: Don Santiago, Aromito, Ángel de la Guarda, Cristo Rey, Parque Autódromo

8:00 a 12:00

Centro Comunitario Municipal Villa Prosperidad

Barrios: Luchemos Juntos, Luz y Esperanza, Peniel 1 y 2

9:00 a 11:30

Iglesia Evangélica Monte Sinaí Rebaño de Dios

Barrios: Don Alberto, Iprodich

9:00 a 12:00

E.E.P N° 518

Barrios: Provincias Unidas, España, Foceyct, aledaños

11:30 a 12:30

Gruta San Expedito

Barrios: Fabiana