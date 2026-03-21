Fontana impulsa la innovación con nuevas herramientas para emprendedores y empresas

La Municipalidad de Fontana llevó adelante una jornada orientada al desarrollo productivo y tecnológico, con la participación de representantes del Instituto Chaqueño de Ciencia Tecnología e Innovación (ICCTI).

El encuentro se realizó en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario y contó con la presencia del intendente Fernando Cuadra, junto a funcionarios municipales y provinciales, entre ellos el secretario de Economía Social y Microcrédito, Hernán Valenzuela, y la presidenta del ICCTI, Delfina Veiravé.

Durante la jornada, emprendedores y representantes de empresas locales participaron de una charla informativa sobre nuevas líneas de financiamiento y programas vinculados a la innovación tecnológica, con el objetivo de fortalecer el entramado productivo local.

Desde el municipio destacaron la importancia de generar estos espacios de articulación entre el Estado y el sector privado, orientados a potenciar el desarrollo económico de la ciudad.

La iniciativa se enmarca en una estrategia de gestión que busca incorporar herramientas de innovación como motor de crecimiento para Fontana, promoviendo oportunidades para emprendedores y el fortalecimiento del sector productivo local.